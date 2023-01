MINISTEERIUM ⟩ Kevadel avaneb üürielamute toetuse taotlusvoor

«Väikelinnades on praegu tänapäevastest üüripindadest terav puudus, kuid nõudlust jagub. Oluline on anda võimalus luua kodu väiksemates piirkondades ka neile, kel pole elamispinna ostmiseks hetkel võimalust või ongi vajadus just ajutise elamispinna järele. Panustamine kaasaegsetesse ja energiatõhusatesse eluruumidesse maakonnakeskustes ja väikelinnades on regionaalpoliitiliselt väga vajalik, et kõik spetsialistid ja tööandjad ei koliks suurematesse linnadesse,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Minister lisas, et väljaspool Tallinna ja Tartu kuldset ringi on uusarenduste ehitamine turutingimustes pea võimatu, mistõttu on tarvis riigi tuge. „Riigi ja omavalitsuste abiga loodud üürimajad on seni olnud eranditult edulood. Pean vajalikuks, et üürielamute programmi suunataks riigieelarvest järgnevatel aastatel juba kordades suuremad summad,“ ütles Sikkut.

Riigieelarvest on üürimajade ehituseks ja renoveerimiseks ette nähtud 5 miljonit eurot. Maksimaalne toetusmäär on 50 protsenti projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui miljon eurot omavalitsuse kohta. Seda saavad hakata taotlema kohalikud omavalitsused, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut ning nende lähivaldasid. Omavalitsustel on ka erainvestorite kaasamise võimalus. Toetuse tulemusena lisandub üle Eesti hinnanguliselt umbes 100 uut kodu ning üüripindu hakatakse pakkuma hinnanguliselt 200 inimesele.

Toetust saab taotleda nii üürielamu rajamiseks kui ka üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamiseks. Uues taotlusvoorus on varasemast rohkem tähelepanu pööratud projektide ruumimõju hindamisele ja kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete järgimisele, samuti elamute elektri varustuskindluse tagamisele.

Taotlusvooru viib läbi EASi ja KredExi ühendasutus ning voor avaneb 3. aprillil. Rohkem infot toetuse kohta leiab asutuse kodulehelt ja määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.