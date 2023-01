Kartulikrõpsupakid on küll suured, ent sööja pettumuseks enamasti vaid pooltäis. Krõpsupakk pole kunagi pilgeni täis, kuna pakis leiduv lämmastik aitab neil paremini säilida.

Krõpsupakkide sisse ei pumbata tavalist hapnikku, kuna see soodustab kartulite riknemist, tavalises õhus olev niiskus võib need aga ebameeldivalt nätskeks muuta. Krõpsupakid täidetakse gaasilise lämmastikuga, et suupisted kauem värsked püsiksid.