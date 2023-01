GALERII ⟩ Uus-Veerenni park ootab linnarahvast liikuma ja lugema

Pargi on kujundanud KINO Maastikuarhitektid. Sama büroo on loonud ka Uus-Veerenni esimese etapi eluhoonete sisehoovi lahenduse, mis pälvis 2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia.

«Uus-Veerenni pargi idee lähtub jätkusuutlikkusest ja taaskasutusest. Eesmärgiks oli väärtustada ennekõike kohapealset materjali – seega on nutikalt ära kasutatud varasema tööstusmaa kihistust, nagu asfalt ja betoon, aga ka metallkonstruktsioone. See park on suure tõenäosusega üks esimesi näiteid Eesti maastikuarhitektuuris, kus nii suures mahus jäätmeid on eksponeeritult uue kasutusvormi leidnud,» rääkis pargi sünniloost maastikuarhitekt Mirko Traks.