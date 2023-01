VÄIKE SPIKKER ⟩ Sünteetika või vill? Spetsialist selgitab, millist voodipesu valida

Kui talv külmemaks läheb, otsime tekke, mis meid paremini soojendaksid. Juba mitu aastat, mil suved löövad soojarekordeid, oleme mõelnud, kuidas ka kuumadel suveöödel öösiti rahulikult magada. Aastaaegade vaheldudes otsime parimaid lahendusi ning kangaid külmetamise ja ülekuumenemise vältimiseks.

Nõuetekohase hoolduse korral kestavad aastakümneid

Sünteetiliste kangaste üks peamisi eeliseid on see, et need on disainitud olema vastupidavad ja kauakestvad.

«Sünteetilised kiud on tugevad, neid ei ole lihtne kahjustada ja need ei vaja oma heade omaduste säilitamiseks palju hooldust. Villane voodipesu võib korraliku hoolduse korral vastu pidada üle kümne aasta. See on tugev kangas, vastupidavam kui puuvill või siid. Villakiud on raskesti kahjustatavad, mistõttu villane voodipesu vahetatakse tavaliselt välja mitte sellepärast, et see on kulunud, vaid sellepärast, et on elementaarne soov voodipesu uuendada,» rääkis spetsialist. Tema sõnul on sel juhul sünteetilisel voodipesul villa ees vaid väike eelis.

Õhu läbilaskvus on oluline nii suvel kui talvel

Tikovt ütleb, et sünteetiline voodipesu on valmistamise nüansside tõttu vähem hingav, mistõttu see imab raskemini niiskust ja higi.