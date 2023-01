ELUMUUTEV KOGEMUS ⟩ Linnaneiu sai toidupoes šoki, peale mida sai temast viieaastase toiduvaruga talunik

Gubba on üles ehitanud 5-aastase toiduvaru.

Pandeemia pööras terve maailma pea peale. Libedalt töötanud tarneahelad lagunesid koost ning inimestes tekkis hirm, et toidupoes saavad asjad lihtsalt otsa. Täpselt see hirm tabas tänaseks 23-aastast Gubbat, kes nägi, kuidas inimesed võitlesid riiulite vahel, et vajalik endale napsata. Olles nähtust šokeeritud, otsustas ta täpselt sel hetkel täiesti isemajandavaks hakata.