MAGUS MURE ⟩ M&M'si kommid on kistud suurde skandaali

Tuntud maiustuse reklaamnägudeks on kommide loomisest saati olnud animeeritud värvilised kommikujulised tegelased, kellele on omistatud eraldi iseloom ja kindel välimus. Hiljuti said reklaamitegelaste kujundajad aga suure pahameele osaliseks, kui muutsid joonistatud rohelise M&M'si kommi välimust. Inimestele ei meeldinud ka uus lillat värvi tegelane, mis loodi rahvusvahelise naistepäeva tähistamiseks. Edasiste probleemide vältimiseks avaldas kommide tootja, et loobub kõikidest animeeritud tegelastest.

M&M'si esindajad sõnasid, et eelmisel aastal muudatusi tehes arvasid nad, et keegi ei märka uuendusi. Neid üllatas see, et paljudel inimestel on selle kohta teravaid arvamusi ning kommide muutusi võeti väga isiklikult. Ettevõte lisas, et kuna uuendused tekitasid palju skandaale, siis otsustasid nad lõpetada animeeritud kommide kasutamise reklaamides. Maiustuse tootja Mars valis toote esindamiseks asendusena koomiku ja näitlejanna Maya Rudolphi. Siiski on tootja lootusrikas, et lõbusad tegelased saavad skandaalide vaibudes taas reklaamnägudeks olla.

Kommiskandaali põhjuseks on eelmisel aastal avalikustatud uuendused, mis kõikidele teada-tuntud animeeritud tegelastele tehti. Muudatusi põhjendati väitega, et tegelaste uus välimus muudab need noorte tarbijate silmis tänapäevasemaks.

Enamik uuendustest olid väikesed ning neid oli silmaga raske näha. Kõige suurema muutuse läbis rohelist kommi esindav naiselike joontega tegelane, kes sai kontsaga saabaste asemel jalga hoopis tossud. See tekitas sotsiaalmeedias palju vastukaja ja inimesed tundsid kurbust tegelase tunnusjoonte kaotamise üle. Agaramad toetajad lõid petitsiooni, milles nõuti tegelase eelmise välimuse tagasi toomist, et «rohelist M&M'si seksikana hoida». See petitsioon kogus üle 20 000 allkirja, kuid tootjad ei võtnud palveid kuulda.