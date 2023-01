KOOS ON KERGEM ⟩ Tallinnas ja Tartus avatakse vaimse tervise kohvikud

«Meil kõigil võib ette tulla olukordi, kus just võõraga oma muresid jagades jõutakse parimate lahendusteni. Või vähemalt teadmiseni, et ehk on murekoorem nii raske ja vajatakse spetsialisti abi,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv ning lisas „Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nõu küsida.”