USA piirivalve püsti hädas: inimestelt konfiskeeritakse massiliselt üht põhitoiduainet

Californiaga piirnevas Ciudad Juárez linnas Mehhikos maksab aga suur karp mune, kus neid 30 tükki, 3,4 dollarit. Hinnavahe on suur ning see on pannud paljud USA kodanikud piiri ületama, et mune koju tuua. Kuid kuumtöötlemata linnulihatoodete, kaasaarvatud munade, Mehhikost USA-sse toomine ei ole lubatud.