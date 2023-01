Selgus 2022. aasta hinnatuim kinnisvaramaakler

«2022. aastal anti auhind välja juba 20. korda. Eve Kaunis on aasta maakleriks valitud kaks korda. Eve on kauaaegne koja liige, kõrge töödistsipliiniga professionaalne maakler, kes on aastaid osalenud ka EKMK aukohtu töös.»

Eve Kaunis lausus, et ametikaaslaste tunnustus on tema jaoks väga oluline, sest aasta maakleri valikuvoorudes saavad hääletada kõik EKMK liikmed ning selline laiapõhjalisus lisab tiitlile kindlasti veelgi väärtust.

«Teisalt on selle tiitli puhul kahtlemata tegemist maakleri kui ameti väärtustamisega ühiskonnas laiemalt. Tegemist on olulise ametiga, millel on oma kutsestandard, kus tegutsedes pead orienteeruma nii seadusloomes kui ka kursis olema erinevate kinnisvaravaldkonda mõjutavate suundumustega. Loomulikult on see kõik ka märk küpsuse ja süsteemsuse saavutamisest kinnisvaraturul, mille igapäevane osa on sõltumatu ja professionaalne vahendus- ning hindamisteenus,» lausus Eve Kaunis.