LUMI, JÄÄ JA PURIKAD ⟩ Kes vastutab puhastamata katuse eest?

«Jääpurikate puhul on soe soovitus hoida võimalusel eemale maja fassaadidest, sest ohtu võib ennast kujutada katustel olev lumi, mis sulades alla kukub. Kui purikad kukuvad otse alla, siis lumi kipub libisema hoonest eemale. Olenevalt ilmast ja katuste seisukorrast, tasub sellest tulenevalt mõelda, kas jalutada hoone seinale lähemal või vastupidi eemal. Turvalisuse eesmärgil tasub tänavatel jalutades heita aeg-ajalt pilk üles,» rääkis Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Siinkohal tasub silmas pidada, et kindlustus ei hüvita sulast tingitud õnnetusi. «Lume, jää ning purikate õigeaegse eemaldamise eest vastutab kinnistuomanik. Värske lumi on kerge ja õhuline ning üldjuhul liialt probleeme majaomanikele ei tekita, mistõttu tasub tööle asuda juba siis. Küll aga on teine lugu sulalumega, mis on raske ning mis rõhub lisaks kõigele ka hoone katusekonstruktsioonidele,» tõdes Nikolajev.

Hooldamata katused: kelle vastutus?

Üldjuhul on katuste puhastamine ühistu korraldada, et oleks tagatud kõigi majaelanike turvalisus. Eramajades tasub aga tellida katuseid puhastama professionaal, sest libedad katused on viimane koht, kuhu ilma vajalike teadmiste ja turvavarustuseta ronida. «Õnnetus ei hüüa tulles. Paljud majaomanikud on võtnud enda kanda katuste puhastamise. Nii mõnedki on paigaldanud katustele ka lumetõkked, et turvalisus tagada. Samuti on hea mõte paigaldada katusele n-ö sild, mis lihtsustab katusetöid.»