UUS REAALSUS ⟩ See faktor on saanud koduomanikele sama tähtsaks kui isiklik parkimiskoht

«YIT meeskond mõtleb ülikiire interneti tagamiseks vajaliku valguskaabli paigaldamisele juba uusi kodusid kavandades. Mõnes piirkonnas aga ei ole valguskaabli internet veel saadaval, mistõttu tasub enne koduostu lepingu allkirjastamist uurida nii arendajalt kui ka erinevatelt internetiteenuste pakkujatelt, kas ja millise kiirusega internetiühenduse valmidus on hoonesse kavandatud, et vältida hilisemat pettumist,» soovitas Eva-Liisa Tamm.

YIT läbiviidud uuringust selgus, et kiire internetiühendus on koduomanike jaoks sama tähtis kui isikliku parkimiskoha olemasolu, kodu ilus välisilme ja selle helikindlus.

«Mõneti ootamatult selgus, et elukoha valikul on üks ebaolulisematest faktoritest ka mänguväljaku olemasolu. Ehkki enamike kortermajade vahetus läheduses on sageli lausa mitu mänguväljakut, leidis vaid kolmandik vastanutest, et see on nende jaoks oluline näitaja. Samas kiirest internetist tunneb puudust neli inimest viiest,» kommenteeris Tamm.