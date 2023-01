Loodusest inspireeritud: sisekujundaja jagab nippe, kuidas sisustada oma elutuba

Mahukasse kappi saab palju asju peita. Foto: Ikea

«Üheks heaks lahenduseks on pikendusmoodulid, mis mahutavad kõik vajaliku ja aitavad ruumi säästa. Näiteks saab kasutada kapi kõrval olevat ruumi ja paigutada sinna täiendava kapi pikendusmooduli. See universaalne lahendus loob ühtse välimuse ning võimaldab luua dünaamilisust, kasutades ruumis kõrgemaid ja madalamaid riiuleid. Lisaks ei tekita see tunnet, et ruum on mööbliga üle kuhjatud,» tõi Castro välja.

Moodullahendusi saab kombineerida erinevalt, lisades sellele kas siis avatud riiulid või suletud kapid või kombineerides mõlemad. Kinniste lahenduste puhul saab valida erinevate materjalide ja värvide vahel.

Veel üks näide funktsionaalsest ruumilahendusest on pikendatav söögilaud. Paljudes kodudes sobib igapäevaselt kasutamiseks 4-kohaline laud, ent hea nipp on see, kui pidupäevadel saab laua vajadusel hõlpsasti pikendada 6-kohaliseks lauaks, kasutades kaasasolevat lauaplaadi all asuvat täiendavat plaati. Varutoolid saab hoiustada vajadusel ka seinal.

Pikendatav söögilaud lahendab palju probleeme. Foto: Ikea

Looge lastele spetsiaalne mänguala ka elutuppa

Kui kodus on väikesed lapsed, muutub ka elutuba sageli nende mängualaks. Sisekujundaja soovitab lastele luua spetsiaalse mängunurga diivani kõrvale.

Selleks, et aga laste mängunurk ülejäänud interjööriga sobituks, soovitab Castro mänguasjade hoiustamiseks kasutada ruumi sobivat hoiulahendust. Näiteks raam, millel on juhtsiinid ja erinevad hoiukastid. Seda saab kodus hõlpsasti liigendada, kombineerides vastavalt soovidele ja vajadustele erinevaid raame, karpe ja riiuleid. Karpe saavad ka lapsed ise hõlpsasti välja võtta ja tagasi panna. Tegu on väga lihtsa ja soodsa lahendusega, kuidas mänguasju hoiustada ning neid vajadusel silme alt ära panna. Muuhulgas on riiuliosa piisavalt madal, et sellele saab asetada padjad ning kasutada ka istumiskohana.

Sisekujundaja soovitab lastele luua spetsiaalse mängunurga diivani kõrvale. Foto: Ikea

«Saad olla loominguline ja kombineerida erinevaid lahendusi. Näiteks kasutage pildiriiuleid pliiatsite ja raamatute hoiustamiseks. Ehkki tavapäraselt on need riiulid mõeldud hoidma pildiraame, saab neid kasutada ka erinevate dekoratsioonide, lillepottide ja vihikute hoidmiseks,» soovitab sisekujundaja.

Kodus võib näiteks kasutada ka perfo- või muud seinatahvlit, millel hoida nii pilte kui ka laste joonistusi. Loomingulisust võimaldab lastes väljendada molbert, mille saab asetada samuti laste mängunurka ning miks mitte kasutada seda ka perekondlikel mänguõhtudel skoori märkimiseks.