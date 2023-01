Kaneel ja majonees annavad talvel toataimedele jõudu

Talviselt jahe temperatuur, tuuletõmbusega ruumid ja keskküte võivad toataimedele kahjulikult mõjuda. Talvel taimede elus hoidmisega tuleb pisut rohkem vaeva näha kui suvisel ajal, kuid toataimede ekspert Fiona Jenkins jagab nippe, kuidas taimi turgutada ja nende eest hoolitsemist lihtsamaks muuta.

Naise sõnul on üks suurimaid vigu talvekuudel toataimede ülekastmine. Mõned toataimed “uinuvad” talvel ja vajavad seetõttu vähem vett ja hoolitsust. See tähendab, et taimed ei vaja nii palju kastmist kui kevadel ja suvel. Ülekastmine võib põhjustada juurte mädanemist ja muid probleeme. Kui on soovi taimede eest siiski teisel moel hoolitseda, on abiks tavalised toiduained.

Kaneelipulber

Kaneel pole ainult huvitav maitseaine, see vürts on ka taimedele tohutult kasulik. Kaneel on hea vahend taimede seenhaiguste tõrjumiseks ja tänu maitseaine antibakteriaalsele toimele on see suurepärane katkiste varte parandamiseks. Kui vars on murdunud, tuleks varrele teha puhas lõige ja puistata sellele kaneelipulbrit, et see bakteritega ei nakatuks. Taimeekspert lisab, et kaneeli segamine toataime mulda aitab vältida ka hallitust ja seeni.

Majonees

Kui toataime lehed näevad tuhmid välja, võib majonees aidata taastada nende loomulikku sära. Fiona Jenkins selgitab, et selleks tuleks võtta tükk majapidamispaberit, panna sellele peale natuke majonees ning siis hõõruda seda taime lehtedele. Seda tehes läigivad lehed mitu nädalat. Naine hoiatab, et oluline on kasutada väga vähe majoneesi, sest muidu võib see jätta lehtedele jääke, mis ummistavad lehtede poore.

Munakoored