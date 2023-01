HEA ÄRI ⟩ Korteriomaniku akna all on midagi, mille väljaüürimisega teenib ta tuhandeid

35-aastasele Alessandro Rossile kuulub Ida-Londonis kaks parkimiskohta. Mees ise neid ei kasuta, seega on ta parkimiskohti kuus aastat välja üürinud. Ühe parkimiskoha üürimise eest küsib ta sada naela kuus ning mehe sõnul on soovijaid palju.

«Minu jaoks on see lihtsalt väga hea võimalus raha teenida. Ausalt öeldes on parkimiskohtade eest saadav tulu väga kasulik olnud. See on selline raha, millega saab aasta jooksul mõne väikese reisi ära teha,» ütles ta Independentile.