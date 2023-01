PILDID ⟩ Hiiumaal on müüa oma kandi üks ägedamaid pärle

205,2-ruutmeetrises perekodus on tuulekoda, esik, garderoob, osaliselt, osaliselt avatud planeeringuga köök-elutuba, kolm tuba, kaks tualetti, pesuruum, aurusaun, majapidamisruum, sahver ning eraldi sissepääsuga tehnoruum. Lisaks on kaks terrassi ning autovarjualune. Suuremalt terrassilt saab nautida päikesepaistet ning imelist merevaadet. Imetabane perekodu läbis viimase suurema uuenduskuuri 2022. aastal.

Hoonet köetakse vesipõrandaküttega ja soojustsalvestava kamin-ahjuga. Müügihind sisaldab lisaks elamus asuvat Bulthaup integreeritud köögimööblit koos -tehnikaga. Abihoones on autovarjualune, garaaz ning ruum toiduainete käitlemiseks. Hoones on olemas ka vesi, eraldi imbväljak ja kliimaseade. Lisaks on kinnistul panipaigaga varjualune.