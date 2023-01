CITY PLAZA 2 ⟩ Pilk peale! Kaubamaja kõrvale kerkib uus kõrghoone

28-korruseline City Plaza 2 toob kvartalisse 21 000 ruutmeetrit uut A-klassi büroo- ja äripinda. Hoone arendaja Estconde Invest OÜ juhatuse liikme Angel Andla sõnul on ehitustöödega plaan alustada kohe peale ehitusloa väljastamist ehk kõigi eelduste kohaselt käesoleva aasta kevad-suvel. City Plaza 2 on oma nime saanud samadele arendajatele kuuluva kõrval asuva tuntud ärimaja City Plaza järgi ning hoone arhitektuurilise lahenduse on teinud arhitektuuribüroo Alver Arhitektid.

Tallinna kesklinnavanema Monika Haukanõmme sõnul on positiivne, et oluline kesklinna krunt saab edaspidi nüüdisaegse ilme. «Uus kõrghoone rikastab linnaruumi kvaliteetse arhitektuuriga ning mõeldud on ka sellele, et oleks piisavalt rohelust, haljastust ja ruumi jalakäijatele. Kõrghooned on moodsa linna tunnuseks, kuid kindlasti lähtume nii täna kui ka homme sellest, et need ei varjutaks UNESCO maailmapärandisse kuuluvat Tallinna vanalinna,» rääkis Haukanõmm.