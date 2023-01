SPIKKER ⟩ 6 ülitähtsat küsimust, mida uue kodu vastuvõtmisel luubi alla võtta

Halduri kontaktid

Uuselamute puhul on üsna tavapärane, et üldise maja ja hooviala korrashoiu eest on võetud vastutama mõni haldusettevõte, kelle poole saab kortermajaga seotud heakorrateemade puhul pöörduda. Olgu selleks tõrked parkla tõkkepuuga, trepikodade koristus või lume lükkamine õuealadelt.

Kus asub elektrikilp?

Kuidas reguleerida toas kütet?

Kus asuvad seina sees olulised kommunikatsioonid?

Uues kodus on kindlasti tahtmine hakata seintele paigaldama omale meelepärast mööblit ja pilte, kuid siinjuures on oluline teada, kuidas jooksevad seina sees veetorud ja elektrijuhtmed. Eriti hoolikas tuleks olla puurimistöödega vannitoas ja köögi ümbruses. Kahtluse korral tasub alati üle täpsustada arendajaga.

Kuidas sulgeda korteris vett?

Kindlasti peaks iga koduomanik teadma, kust saab tema korteris vett sulgeda. Veeavarii korral on oluline kiiresti reageerida, et korteris ei tekiks suuri kahjustusi. Reeglina asuvad sulgkraanid vannitoas lae taga ja ligi pääseb neile läbi laes asuva teenindusluugi.

Millised on koduga seotud garantiitingimused?

Uuselamutele kehtib kaheaastane garantiiperiood ning sellel ajal ilmnenud ehituslikud vead parandab arendaja. Iga garantiiprotsessi puhul on oluline, et toimetatud on vastavalt kasutusjuhendile. Kui aga pole päris täpselt kindel, et millised juhtumid käivad garantii alla või millele garantiiperioodil tähelepanu pöörata, siis tasub julgelt küsida ehitajalt garantiinõustamist. Selle käigus selgitatakse lähemalt, kuidas kogu protsess käib.