KINDLA PEALE MINEK ⟩ See maitseaine tapab toataime mulla pinnale tekkinud hallituse

Hallituse tekkeks on vaja niisket keskkonda. Eriti hästi hakkavad hallitusseened vohama mullas, mida pidevalt kastate. Mulla pinnale tekkivad valgete seenekogumite lenduvad eosed võivad põhjustada ärritusi ja allergiat, kuid on ühtlasi ka märgiks, et mulla niiskustase on liiga kõrge, tänu millele võivad juured mädanema hakata.