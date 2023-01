Imelihtne ja visuaalselt efektne nipp nõretavalt mahlase ahjukana valmistamiseks

Esimese linnu ahju lükkamine on hirmus. Terve kana pole just kuigi odav ning hirm midagi esimesel korral tuksi keerata on suur. Kas valisin õiged maitseained? Kas panin kana õigesti ahjuplaadile? Kas seda tuleb hõbepaberiga katta? Tekib palju küsimusi, millele algaja ilmselt vastust ei tea.