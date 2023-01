Pooled eestlased on trahviohus! Vaata, kas sina täidad uusi tuleohutusnõudeid

Toas hoitavat kustutit tuleb kontrollida iga kahe aasta tagant.

Kustutit ei tohi kontrollida igaüks

Jälgi, et kontrollitaks kõike, mida reeglid nõuavad

Kuigi üldlevinud ja lihtne kasutada, on tulekustuti võrdlemisi kompleksne seadeldis, mille korrektne kontrollimine nõuab rida spetsiifilisi toiminguid. Need erinevad vastavalt kustuti tüübile, tootjale ja mudelile. Kontrolliteenuse osutajalt tasub küsida, mille alusel ta kontrolli läbi viib. Professionaal oskab viidata, et aluseks on kas vastava tootja juhendid või Eesti riiklik standard (EVS 933:2022).

Jaan Aia sõnul on äsja jõustunud uus määrus kiiduväärt täiendus, mis toob tuleohutuse valdkonda vajalikku selgust. «Mängus on siiski inimeste elud ja kodud. Määrus väärib tutvumist ja see sisaldab muudki olulist, näiteks nõudeid, kui palju peab olema kustutusvahendeid erinevates tööruumides. Kindlasti tasub endale selgeks teha, kas sinu töö juures on need nõuded täidetud ning kus asuvad sinu töökohale lähimad kustutid. Kahtluse korral tuleks tööandjalt kindlasti selgitust ja koolitust nõuda, sest selle pakkumine on tööandjale kohustuslik,» soovitas ta.