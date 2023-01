NÄDALA RETSEPTID ⟩ Lihtne ja soodne: konservtomatist ja pastast saab suurepärase söömaaja

Retseptilooja ja toidukirjutaja Mari-Liis Ilover tõdeb, et nii mõnigi kord, kui ta perele õhtusööki nuputab, tabab teda nõutus. Et mida teha, kui üks laps ei söö üht, teine teist, kolmandal lauasistujal on aga hoopis omad soovid. Muidugi võiks toit valmida ka kärmelt ja olla rahakotisõbralik.