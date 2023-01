1-2-3 ja trepp on puhas! Naise koristusnipp lööb netiavarustes laineid

Trepi puhastamine ei ole just kõige meeldivam tegevus. Erinevalt põrandast, mille saad suurte kaarjate liigutustega moppi käes hoides pesta, tuleb trepi iga aste eraldi üle käia. Enamasti tähendab see seda, et tuleb mitu korda trepist üles ja alla joosta – kõigepealt tolmuimeja, siis mopp ja viimaseks lapp. Õnneks on ühel naisel varus hea nipp, kuidas vähemalt edasi-tagasi sõelumist vältida.