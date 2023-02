KOHVIK KRINGEL ⟩ Just selline toidukoht oli Tallinnast puudu!

«Kringli tavapärane külaline ei olegi täielikult taimetoitlane. Ka need, kes oma igapäevaselt toitumiselt ei ole taimsed, tunnevad aina enam lihtsalt hea toidu vastu huvi ja ei pelga ka taimetoitu süüa. Üha enam ollakse valmis erinevat toitu proovima,» avaldas Loore ja rõõmustas, et kohvik on suutnud täita oma eesmärki pakkuda inimestele maitsvat ja kvaliteetset toitu.

Kringli peakokk Akky Lippo ütleb, et kohviku erakordsed maitsed ja isuäratavad road ei ole midagi sellist, mida nad eraldi kohviku jaoks teeksid. «See ongi see meie reaalsus, milles me opereerime. Need on need maitsed, mida me ise sööme, mis meid isutavad,» selgitab Akky ja lisab, et lihaalternatiivid või selle asendamine pole nende jaoks kunagi omaette eesmärk olnud