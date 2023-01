MIDA TEHA? ⟩ Kortermajade varjumiskindlus vajab parandamist

Varjumiskohtadena eristatakse avalikke, see tähendab kõigile inimestele mõeldud, koduseid ehk konkreetse hoone elanikele ja nende lähedastele mõeldud varjumiskohti, ning varjumisruume – näiteks vannituba. Kui avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad linnatänaval, siis ohuhetkel töökohal või kodus viibivad inimesed peaksid paigale jääma ning leidma varjumiseks akendeta ruumi või keldri.

«Paljude kortermajade keldrites saaks varjuda, kuid ruumid vajaksid korrastamist või ka ehitustöid, et neid varjumiseks sobilikuks kohandada,» selgitas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning lisas, et Päästeamet TalTechilt analüüsi Eestis enamlevinud hoonete ja rajatiste vastupidavuse kohta, et saada parem teadmine sellest, kas ja milliseid töid teatud tüüpi ehitised varjumiskindluse parandamiseks vajaksid.