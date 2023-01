Kanadast pärit Melissa Marker on tänu oma geniaalsetele nippidele ja trikkidele kogunud tohutul hulga poolehoidjaid üle kogu maailma. Puhastusettevõtte juht teab kraamimisest ja kodu korrashoiust rohkem kui keskmine koduomanik.

Puhastusekspert on veendunud, et paljud koduomanikud unustavad iganädalase koristuse käigus ühe äärmiselt olulise detaili. See omakorda tingib igal koristuskorral järjest kehvema tulemuse, vahendab Express.