VITAMIINIPÄEV ⟩ Tallinna botaanikaaias tutvustatakse laupäeval supertoitude kasvatamist

Vitamiinipäeval tutvustatakse ja õpetatakse kasvatama tõusmeid kui tõelist supertoitu. Noortes taimedes on vähe kaloreid, rohkelt valku ja kiudaineid, ent eriti ohtralt erinevaid vitamiine. Vitamiinid on aga asendamatud toitained, eluliselt tähtsad tervise alalhoidmiseks ning organismi igapäevaseks tööks. Töötubades on võimalik tõusmeid maitsta ja külvi koju kaasa teha, et taimi ise edasi kasvatada.