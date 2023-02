ETTEVAATUST ⟩ Spetsialist avaldab kõige ohtlikumad vead, mida kodukasutajad mootorsae käsitsemisel teevad

Kiivrite kaitsevõimet saab testida ühe lihtsa nipiga. «Kui kiivri kergel painutamisel on kuulda krõbinat, siis see annab märku, et plast on muutunud rabedaks ja kergesti mõranevaks. Selline rabe plastik läheb katki nagu munakoor, samal ajal kui elastne ja kaitsevõime säilitanud plastik summutab löögi ära,» selgitab Smitt.

Oluline on kasutada õigeid töövõtteid

Smiti sõnul aitavad ka õiged tööasendid ja -võtted välistada ohte. «Üks vale töövõte, mida just kodukasutajad sagedasti kasutavad, on hoida mootorsaagi enda kehast eemal. Arvatakse, et nii on ohutum, aga tegelikult on just vastupidi: esiteks, on see ebamugav asend, mis koormab käsi ja selga, ning teiseks, kui sael tekib tagasilöök, siis on sel ruumi rohkem kiirust ja jõudu koguda. Ohutum on hoida saagi mugavalt keha lähedal – nii on potentsiaalsed tagasilöögid nõrgemad,» räägib Smitt.