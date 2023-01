OSALE KA ⟩ Hernest ja kaerast liha! Eesti teadlased tutvustavad maitsvaid tulevikutoite

Seminar paneb punkti Taimsete Valkude Innovatsiooniklastrile, mis kutsuti ellu 2019. aastal, et nelja aastaga uurida, milliseid valgurikkaid kultuure on Eestis kõige mõistlikum kasvatada, kui silmas pidada maailmas üha süvenevat toidu- ja kliimakriisi. Klastri erinevate koostöö- ning teadus- ja arendusprojektide võtmeküsimuseks oli, kas uusi toiduained on võimalik luua siinsamas Eestis kasvavatest toorainetest – kaerast, hernest ja põldoast. Lisaks toidulaua rikastamisele sooviti leida vastus, kas uute liha- ja piimatoodete analoogidega suudetakse vähendada ka toidutootmise keskkonna jalajälge.

TFTAK teadur Mari-Liis Tammik: «On ilmselge, et me peame kaerale, hernele ja põldoale leidma majanduslikult mõistlikumad kasutusvõimalused, kui kasvatada neid ainult loomasöödaks. Projekti raames tekkiski meil arusaam, milliste omadustega peavad uudsed materjalid, peamiselt taimsed valgupulbrid olema, et nendest oleks võimalik maitsvaid tooteid arendada. Lähenesime eesmärkidele teaduspõhiselt ning tore on näha, et meie töö on vilju kandnud – innovaatilised lihaalternatiivid kaerast ja hernest on juba täna poelettidel.»