VAID KOLM SAMMU ⟩ Akende ja uste tootja Klar Home avas Eestis e-poe

«Viimastel aastatel on e-ostlemine muutunud osaks Eesti elanike igapäevaelust. Ostetakse nii toidukraami, riideid, elektroonikat, kosmeetikat kui ka sisustuskaupu. Näeme, et tarbijad on valmis ostma e-poest ka ehituskaupu, mistõttu otsustasime avada ka Eestis akende ja uste e-poe, muutes seeläbi mainitu ostmise tarbijatele veelgi lihtsamaks ja mugavamaks,» sõnas Klar Home’i asutaja ja tegevjuht Janar Tammjärv. Seni on ettevõte toodangut edukalt müünud nii Taani, Rootsi kui Norra turul.

Traditsiooniliselt on inimesed harjunud kodule aknaid ja uksi valides külastama ehituspoode, tihti pöördutakse ka ehitusettevõtete poole. «Klar Home’i eesmärk on anda klientidele võimalus see etapp vahele jätta ning osta enda mõõtudele sobivad aknad ise otse tootja käest e-poe kaudu. Seejuures tehes seda märkimisväärselt parema hinnaga kui vahendaja kaudu,» selgitas Tammjärv. Ta tõdes, et kuigi enamus Eesti akna- ja uksetootjaid müüvad tooteid läbi vahendajate, on väikese turu omapära see, et kliendid teavad ka erinevate tootjate poole otse pöörduda. Enamasti tähendab see siiski pakkumise küsimist, mitte veebis paari klikiga sobiva akna või ukse kohest ostmist.