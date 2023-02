Kahepaiksed on Cate Blanchetti isiklikule rohepöördele risti jalus

53-aastane Blanchett on tellinud ökoloogilise aruande, mis on osa planeerimistaotlusest paneelide paigaldamiseks. Aruandes soovitatakse, et kasutusele võetaks mitmeid erinevaid meetmeid, et kahepaikseid võimalikult vähe häirida. Näitleja maakodu asub Ida-Sussexis, Crowboroughi linna lähedal, mis on tuntud oma iidsete metsade ja liigirikkuse poolest.