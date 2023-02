MAAILMA ESIMENE ⟩ Hiiumaa eriline saunakalender tavalisi päevi ei näita!

«Saun on hiidlaste jaoks püha koht ja saunaskäik püha tegevus, laupäeviti võiksid hiidlaste poolest ka maailma kõige tähtsamad sündmused, võistlused või tegevused tegemata olla. Saunas on läbi aegade käidud laupäeviti ja seega saidki ainult saunakuupäevad kalendrisse kirja,» põhjendas Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav tavapärasest erineva kalendri loomist. Tema sõnul on saunakalender koostatud mõttega, et sellel oleks ka praktiline funktsioon, et lisaks ilusatele saunapiltidele, mõistatustele ja saunatarkusele saaksid saunaomanikud ja saunalised kasutada seda justkui päevikut või logiraamatut.

«Saunapäevade kõrvale saab kalendrisse panna kirja iseenda saunatamised ning sugulaste, tuttavate ja külaliste saunaskäigud. Saab paluda ka külalistel endil oma saunatamise kohta midagi kirjutada. Igal kalendrikuu lehel on selleks ilusasti ruumi jäetud,» kirjeldas Üksvärav. Kalendri jaoks pildistati üles hulk Hiiumaa erinevaid saunasid, samuti kutsus turismiklaster hiidlasi üles saatma fotosid oma saunadest. Nii saadi ka kalendri kaanefoto, millel kujutatud ühe vana hiiu sauna aken.

Hiiumaa saunakalender. Foto: Hiiumaa turismiklaster

Saunasid on Hiiumaal palju ja vaevalt leidub majapidamist või majutusasutust, mille juurde ei kuuluks saun või vähemalt mõne naabruses asuva sauna kasutamise võimalus. Saunas käimine on Hiiumaal olnud traditsiooniliselt tähtis seltskondlik tegevus ning sageli köeti külas sauna kordamööda – igal nädalal koguneti järgmisse kohta vihtlema ja saunajuttu veeretama. Tõenäoliselt on Hiiumaal esindatud kõik maailma saunatüübid, kuid enim on siiski kohalikke saunasid. Hiiumaal tegutsevad jätkuvalt ka kaks avalikku suitsusauna: Mihkli talumuuseumi suitsusaun ja Soera talumuuseumi suitsusaun.