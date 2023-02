Enam hullemaks minna ei saa! Londoni korteripakkumine jahmatab netirahvast

Selleks, et endale Londoni südames kodu lubada, peab olema kas ratsarikas või tegema väga suuri järeleandmisi. 25-aastane Rachel Kitcat sattus näiteks Londoni keskklinna korteripakkumisi sirvides ühe kahtlaselt tavatu pakkumise otsa. Ühetoaline stuudiokorter, mille eest küsitakse krõbedad 1387 naela ehk ligemale 1570 eurot kuus, on nimelt väga veidra magamislahendusega.

Kõnealuse korteri kinnisvarakuulutuse piltidelt ei hakka silma ühtegi voodit ega diivanit. Kuulutusse lisatud esimesel kolmel fotol on näha vaid kaasaegne köök ja selle vastas asuv hiiglaslik riidekapp. Kuulutuse kolmas pilt tõi aga pöördepunkti, mis aitas Rachelil keerulise pusle kokku panna.

Selgub, et kõnealune riidekapp ei olnud köögi vastasseinas sugugi juhuslikult. Kolmandalt pildilt on näha, kuidas pealtnäha tavaline kapp muutub avades voodiks. Kappvoodi on aga sedavõrd suur ja mahukas, et ulatub lahtitehtuna köögis oleva praeahjuni.

«Inimesed, see on see hetk, mil arvasite, et enam hullemaks minna ei saa,» nendib Rachel.

Video on meeldinud enam kui 5100 inimesele ja saanud kümneid kommentaare kasutajatelt, kes on stuudiokorteri hinnast pehmelt öeldes jahmunud.