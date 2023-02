KASUTA VÕIMALUST ⟩ Korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb märtsis

«Kasvanud energiahinnad on kergitanud oluliselt inimeste eluasemekulusid ja mõjutanud kõigi toimetulekut. Kogu Euroopa tegeleb küll energiakriisi ja -hindade leevendamisega, kuid kokku hoida saame ka tarbimise vähendamisega. Selleks on mõistlik korterelamu põhjalikult renoveerida. Parem soojapidavus ja ventilatsioon tähendab paremat ja tervislikumat kodu ning vähenevad küttekulud,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Minister lausus, et kliimamuutuste tõttu on toetuse tingimustes projekteerimisnorme veidi muudetud. «Kuumalainete ja tormide sagenemine ning kasvanud üleujutuste risk eeldavad, et meie kodud peaksid olema ka äärmuslikematele ilmastikutingimustele vastupidavad. Kvaliteetsed ja läbimõeldud lahendused tagavad, et renoveerimine täidab oma eesmärki pikaajaliselt,» ütles Sikkut.