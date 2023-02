POSTERIKUNSTNIK ⟩ Aknast välja kõik, mis on ilmetu! 3 sisekujunduse trendi, millest tänavu snitti võtta

Laske värvid tuppa tulla!

2023. aasta märksõna sisekujunduses on värvid. Paljud sisekujundajad on absoluutseks lemmikuks kuulutanud sel aastal rohelise erinevad variatsioonid, mis sobivad suurepäraselt roostepruuni, valge ja naturaalse puiduga. Ei tasuks karta värvilist mööblit ega värvilist seina. Mul on teile uudis – neid pindasid saab alati uuesti üle värvida!

Me tuleme ajast, mil kodu kujundati kord elu jooksul ja see püsis muutumatuna 30-40 aastat. Siis tuli tõesti enne üheksa korda mõelda, et üks kord värvida. Enam mitte! Kodu peaks peegeldama seda, kes me täna oleme ja kus me täna end hästi tunneme. Aknast välja kõik, mis on ilmetu ja uksest sisse värvid ja isikupära!

Maksimalism ja veidrused

Kui mitmel eelneval aastal on olnud jututeemaks minimalism ja tagasihoidlikkus, siis sellega on nüüd kõik. Ehk on see mõjutus maailmas toimuvatest veidrustest ja ootamatustest või Covidi piirangutest pääsemisest, aga hall minimalism sisekujunduses on eilne päev. Täna sobitatakse kokku üllatavaid kombinatsioone ja erinevaid värve. Ja palju! Briti sisekujundajad Jordan Cluroe ja Russell Whitehead 2LG Stuudiost usuvad, et sisekujundus läheb sel aastal aina metsikumaks ja veidramaks.

Kunsti julgem kasutamine