OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Sansibari saart väisanud Triin: nemad arvasid, et me oleme kolm hullu naist, kes elavad sügavkülmikus!

Sansibari saar ei ole Triini sõnul koht, kuhu algaja reisija peaks minema. Ta selgitab, et kultuurišokk on kerge tulema ning see algab juba lennujaamas. Seiklus saigi tal alguse Dar es Salaami lennujaamas, kus oli küll mustmiljon töötajat, kuid ega see riiki sisenemise protsessi kiiremaks tee. Iga inimene, vaat et ka koristaja, küsib sinult dokumente, teeb tähtsa näo ja annab selle järgmisele, kes vaatab samuti sellele otsa ja ulatab omakorda järgmisele ja nii edasi ja nii edasi.

Ida-Aafrika suurimast linnast lennatigi edasi Sansibari saarele, mis on teadupärast koht, kus sündis Freddie Mercury. Triin käis ka muusikule pühendatud muuseumis ning näppis üht temale kuulunud kostüümi. Oli oht, et visatakse sellise teo pärast välja, kuid see kaheksa dollarit oleks seda väärt olnud.

Hotellitöötajates tekitas suurt elevust pildid lumisest Eestist. Nemad arvasid, et Triin elab sügavkülmikus. Ei suutnud nad uskuda, et sellises kliimas elada on võimalik. Terve hotelli personal käis lõpuks lumest pilte küsimas.

Hullust liiklusest, arhitektuurist, loodusest, ajaloost ja «kõht paljaks» elustiilist räägib Triin pikalt ja laialt. Ka näiteks sellest, miks igas putkas müüakse liitmike.