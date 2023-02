OLE VALVAS ⟩ Renoveerimistöid kavandanud üürileandja tõmbas üürniku kindlustuspettusesse

Õigusjuht avaldab, et üürnikuga suheldes tuli välja, et ta tõepoolest tekitas ühe kahjustuse üürikodus. «Kuna üürnik lootis pääseda selle kulu hüvitamisest, siis läks ta kaasa omaniku plaaniga, mille kohaselt tuli omaks võtta absoluutselt kõik elupinnal olnud vead. Ta eeldas, et Rendini kaitse maksab nagunii kogu terviku kinni ja tegemist on n-ö süütu valega.»

Samas polnud üürnik üldse teadlik, kui suurele kahjusummale ta alla kirjutab. Ta sai alles ettevõtte juristide kaudu teada, mis suurusjärgus summad on omanik kahjuavalduse jaoks välja mõelnud. Lisaks ei teadvustanud üürnik endale, et võib tekkida olukord, kus temal endal tuleb hoopis see kinni maksta.

Lia Siht selgitab, et kahjujuhtumitega tegelemine eeldab suhtlemist osapooltega, sest nii on võimalik tervikpilt saada. Kõik algab küll kahjuavalduse tegijast, kuid see pole ammendav, mistõttu küsitakse alati ka teiselt poolelt argumente. «Nii kõik kogutud ütlused kui ka reaalne tõendusbaas juhtisid selge järelduseni, et meile esitati valeandmeid ja juhtumi põhjendamiseks võltsiti dokumente,» kinnitab Siht kokkuvõtteks.

Osapooled pääsesid tõsistest tagajärgedest

Kui juhtumiga tegelenud ekspertidel oli pilt selge, anti nii omanikule kui ka üürnikule mõista: jättes nõude jõusse, tuleb üürilepingute platvormil sellest raporteerida, sest tegemist oleks kelmusega, mis on kriminaalkorras karistatav. Juristide selgituse järel jõudis osalistele kohale, et selline teguviis tähendab kuritegevust.

«Neid inimesi on veel ja kahjuks üsna palju, kes arvavad, et kui sõlmitud on mingit tüüpi kindlustus, siis peaks sellest põhjendamatut kasumit teenima. Kindlustusteenuste ülesanne on aidata ettenägematute sündmuste korral, mis põhjustavad rahalist kahju ja aitavad kindlustuse ostjatel sellega paremini toime tulla,» räägib Rendin õigusjuht.