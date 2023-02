UNEEKSPERT ⟩ 3 prohmakat, millega võid unele kriipsu peale tõmmata

Ära sunni end

Suubritannia uneeksperdi Motty Varghese sõnul tuleb magama minna alles siis, kui end tõeliselt väsinuna tunned. Ilmaaegu põõnamisest tuleb Varghese kinnitusel rohkem kahju kui kasu. Inimese magamistavad peaksid käima käsikäes tema unisusega. «Selle asemel, et minna magama näiteks kell 22, katsuge planeerida magamaminekut ajale, mil end tõeliselt kurnatuna tunnete. Unega on sama, mis nälja ja söögiisuga – mida kauem söömata oled, seda näljasemana end tunned,» selgitab ekspert.

Väldi valgust

Nutiseadmete sinine valgus lööb su kehakella segamini, mistõttu on soovituslik nutividinad vähemalt tund enne uneaega välja lülitada. «Päikese loojudes valmistub inimese organism eelseisvaks uneks ja toodab selleks vajalikku melatoniini,» ütleb Varghese. Ta lisab, et kuna meid ümbritseb tänapäeval väga palju kunstlikke valgusallikaid, häirivad need organismi ettevalmistust uneks.