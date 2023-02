Valimiste eel tasub elukohaandmed rahvastikuregistris korda teha

Valijate nimekirjad Riigikogu valimisteks koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel 3. veebruari seisuga. Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse veebruari lõpus. Teabelehe eesmärk on anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud hääletamisruumide asukohad. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.