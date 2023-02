HÜVA NÕU ⟩ Eesti energeetikaprofessor jagab lihtsad samme, kuidas kodus elektrit säästa

«Elektrikulude vähendamiseks on ühtmoodi olulised nii inimeste harjumused kui ka teadlik valik eelistada energiasäästlikumaid seadmeid. Alustada võiks teadvustamisest, millised on kodu suurimad energiatarbijad. See võimaldab juba teadlikult kohandada seadmeid ja nende tarbimist,» selgitas Tallinna Tehnikaülikooli elektrivarustuse professor ja inseneriteaduskonna teadusprodekaan Argo Rosin.

Kõige paremini toimivad lahendused on need, mida on lihtne rakendada ja mis ei nõua olulist muutust elustiilis. «Muutes oma igapäevaseid harjumusi, saab kodus oluliselt raha kokku hoida. Nii muutusega oma käitumises kui ka erinevate seadmetega, saab luua vähendada oma kodust elektritarbimist. Igal väiksemalgi sammul on mõju – alates leedlampidele üleminekust, mis aitab vähendada elektritarbimist kuni 85 protsenti, laetavate patareide kasutamisest kuni muude energiasäästlike seadmete valikuni,» sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Eelistage energiasäästlike lahendusi

Energeetikaprofessor Argo Rosin soovitab reguleerida kodus ka külmiku temperatuuri ning vahetada lambid energiasäästlikumate ja kauakestvate leedide vastu. «Valgustus moodustab ühe suurima osa kodumajapidamise elektritarbimisest, ulatudes sõltuvalt kodust 20-40 protsendini. Vähekäidavates ruumides, kus valgustid kipuvad põlema ununema, soovitaksin lisaks kasutada ka liikumisandureid. Rosin lisab, et tulede väljalülitamine energiasäästu eesmärgil ja leedlampide kasutamine ei ole pelgalt müüt, vaid vähendab reaalselt tarbitava elektri kogust ja kulusid vähemalt 4 korda võrreldes halogeenlampidega.