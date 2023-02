NÄDALA RETSEPTID ⟩ Prantsuse sibulasupp on tõhus talvetoit

«Mulle meeldib, kui Prantsuse sibulasupis on sibulad enne keetmist tasasel tulel õrnpruuniks karamellistatud. Lihtsalt keedetud või hautatud sibul mulle ei istu, see ei anna supile õiget tekstuuri ega maitse nii hästi,» räägib Olde Hansa restorani peakokk Emmanuel Wille. Ta on flaamlane ja pärit Belgiast, kus prantsuspärast sibulasuppi keedetakse samuti palju.

Ka tema lapsepõlvekodus tehti üsna rammusat sibulasuppi talviti tihti ja pigem klassikalisel moel. Veisepuljong, karamellistatud sibul ja üleküpsetatud saiaviil riivjuustuga on supi põhikomponendid. Ülejäänu on kinni maitses ja valmistamisviise leidub palju. «Sellega on nagu paljude rahvustoitudega: igas kodus erineb see nüansiti ja lähenemine on loominguline.»