Kuuldused Vergi sadama restorani Wirkes hõrgutistest ja õdusast õhustikust on kaugele kaikunud. Uudishimu ajel otsustasime sõpradega Lääne-Virumaal olles ise veenduda, kas «rahvajutul» on jumet. Uudistama ajendas seegi, et Wirkes on tänavuses põhjamaade restoranijuhis White Guide Lääne-Virumaa söögikohtade paremusjärjestuses teisel kohal.