DISAIN ⟩ Vellama seosed

«Hoone arendaja Mainor Ülemiste algne soov oli sinna leida konkursi tulemusel kineetiline skulptuur. Minu kavandis oli võimalus elementide liikumiseks olemas, aga projekti käigus leidsime, et liikuvad osad niigi keeruka objekti puhul ei ole edasist hooldust ja kulusid arvestades otstarbekad. Vastukaaluks pakkusin välja dünaamika saavutamise valguse juhtimisega ja praegu ongi nii, et installatsiooni kõik valguspunktid on ükshaaval juhitavad ehk valgustile on võimalik programmeerida erinevaid stseene. Näiteks valguse sujuv liikumine, nagu libiseks tuuleiil läbi puuokste,» kommenteerib Tõnis Vellama.