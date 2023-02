KURB STATISTIKA ⟩ 9 kaotatud elu! Mida teha, et elektriseade sind ei tapaks?

Mõned veel mäletavad aegu, mil juhtmete otsad lihtsalt kokku keerati või teibiti, kuid täna oleks selline tegevus äärmiselt vastutustundetu. Õigemini polnud see ka varem mõistlik, kuid aastakümneid tagasi põhjendati seda suure defitsiidiga. Täna see vabandus enam ei päde ja üheks tulekahjude puhkemise suuremaks põhjuseks on just vigased ja amortiseerunud elektriseadmed, kust tuli võib valla pääseda. Elektriseadmete puhul tuleb jälgida, et ühenduskohtades ei tekiks sädelust või ülekuumenemist ja ise parandamise asemel kutsu kindlasti spetsialist.

Miks elekter kurja teeb?

Tulekahju võimalust suurendab see, kui teil on vana või oskamatult parandatud elektrisüsteem. Kindlasti ei tasu kodus ise juhtmeid parandada. Kui seda valesti teha, on kahju kiire tulema.

Samuti tasub tõsiselt suhtuda katkistesse pistikupesadesse, kuna neist võib saada halbade asjaolude kokkulangemisel surmava elektrilöögi.

Pistikupesade puhul tuleb jälgida ka nende koormust. Igal aastal ostame me koju juurde kõikvõimalikku kodutehnikat. Kui elektrisüsteem on vana ja pistikupesi ei jätku, siis kipuvad inimesed kasutama «vargapesasid» ja pikendusjuhtmeid, millega koormatakse juhtmed tegelikult üle. Soovitav on kasutada siiski seinas olevaid terveid pistikupesasid.

Kas siis pikendusjuhtmeid ei tohigi kasutada? Tohib ikka, aga ära ühenda pikendusjuhtmeid omavahel, et tekitada nii öelda pikemat ketti ja rohkem kontakte seadmete ühendamiseks.