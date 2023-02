Mis saab, kui kinnisvara müügihind ja eksperthinnang ei klapi?

Kindlasti on müüjaid, kes tingimisega kaasa ei lähe ja sellisel juhul on võimalus müügihinna ja eksperthinnangu tulemuse vahe omafinantseeringu abil tasuda. Pank annab laenu ainult sellele osale, mis on eksperthinnangu tulemus. On kliente, kes ikkagi jäävad endale kindlaks ja tahavad saada hinda, millega nemad vara müüki on pannud. On ka kliente, kes tulevad ostjatele vastu ning omavahel leitakse kompromiss edukaks tehinguks.