TULEB KASUKS ⟩ Lihtne nipp, kuidas ahju puhastamist mugavamaks muuta

Kuulus video sai alguse hoopis ühest teisest TikTokis liikuvast videost, kus üks mees näitas, et ahju mugavaks puhastamiseks saab kergesti ahjul ukse eest ära tõsta. See video innustas paljusid samasugust nippi proovima, sealhulgas ka Hadleyt, kes oli meetodi suhtes üsna umbusklik. Mees sõnas, et on ebamugavuse tõttu pikalt ahju puhastamisest keeldunud, kuid soovis trikki siiski katsetada. Ta sõnas lausa, et ei ole kunagi oma elu jooksul ühtegi ahju puhastanud, sest üle ahjuukse kummarduda on kohutavalt ebamugav.