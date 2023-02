Luksuslik villa Harku vallas, mille saab osta krüptovaluuta eest

Maja üldpind on 275 ruutmeetrit, millele lisandub 100 ruutmeetrine terrass ja 55 ruutmeetrine auto varjualune. Eramu on läbimõeldud planeeringuga, avar ja valgusküllane. Osades ruumides on lagede kõrgus 3,1 meetrit ning teistes 2,8 meetrit. Tänu suurtele akendele on palju loomulikku valgust.

Elutuba. Foto: city24.ee

Müügipakkumise teeb huvitavaks asjaolu, et kinnistu eest on võimalik tasuda ka krüptovaluutoga. Tegemist võib olla ka investeerimisvariandiga, kuna kinnistule on pakkuda üürnik, kes oleks valmis maja mitmeks aastaks üürima.

Elumaja esimese korruse koosseisu kuuluvad esik, koridor, avatud köögiga elutuba, majapidamisruum, tehnoruum, kontor, käbilaega saun, hubane sauna eesruum, duširuum ja tualett. Teisele korrusele viib klaaspaneelidest piirete ja LED-valgustusega trepp. Teisel korrusel on suurte klaaspindadega esik, maast laeni akendega peamagamistuba walk-in garderoobi ja vannitoaga, kaks magamistuba ja vannituba.

Köök. Foto: city24.ee

Siseviimistluses ja sisustuses on kasutatud vaid kõige kvaliteetsemaid materjale. Tubade põrandaid katab väga hinnaline õlitatud tammeparkett. Köögi, esiku, majapidamisruumi, tehnoruumi ja märgade ruumide põrandad on kaetud kõrgkvaliteetsete plaatidega. Saunas on Eestimaine parimat saunaelamust pakkuv Saunum Premium klassi saunakeris.

Saun. Foto: city24.ee

Kogu majas on läbimõeldud valguslahendused, mis pakuvad võimalusi igale maitsele ja meeleolule: süvistatud valgustid, LED valgusribad, rippvalgustid, garniisi valgustid ning integreeritud valgustid. Samuti on majja ning ka terrassile paigaldatud integreeritud muusikasüsteem. Tehnikat aitab töös hoida katusele paigaldatud päikesepaneelide park.