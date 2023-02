Raske mööbel jätab vaiba sisse jälgi? See nipp teeb vaipkatte taas ilusaks

Tiktokis levinud videos näitab koristusnippe jagav kasutaja lauracleanz kuidas ta vaibad taas ilusaks teeb. Naine räägib, et vabanes hiljuti kodus trepi ees olevast beebiväravast, kuid see jättis põrandal olevasse vaipkattesse koledad vaod.

Selleks, et jälgedest vabaneda võttis naine esmalt käsna ja pühkis vaipa, et karvu ja liigset mustust eemaldada. Seejärel kasutas ta puhastusvahendit, et vaipa korralikult puhastada. Vaipa tekkinud lohkudest sai naine lahti aga täiesti ootamatul ja lihtsal viisil - ta asetas jälgede peale silindrikujulised jääkuubikud. Vaibale laotatud jää eemaldas jäljed ning hiljem kasutas naine videos veel teisigi puhastusvahendeid, et vaipa puhtaks teha.