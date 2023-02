PILDID ⟩ Täitsa mõnus! Oma oaas keset pealinna

Maja on valgusküllane ja avar ning hästi läbi mõeldud planeeringuga. Esimesel korrusel on avar elutuba koos söögitoa ning köögiga. Elutoa kõrvale jääva söögitoa alalt leiab suure laua, mille taha mahutab pere ja sõbrad. Ideaalne lähedastele üks korralik õhtusöök sisse pigistada.

Siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale ning kodu üldilme on kaasaegne, puhas ja stiilne. Meenutab see natukene maamaja, mida nii paljud meis endale soovivad.