Õpilased hakkavad koos koolikokkadega taimetoitu tegema

Projekti fookuses on sel aastal taimsed toidud, et näidata kuidas «igavana» näivatest juurikatest ja köögiviljadest on võimalik teha isuäratav roog. «Meie eesmärk ei ole kindlasti lastest taimetoitlasi teha, vaid näidata, et ka taimsest toorainest on võimalik lihtsa vaevaga väga maitsvaid roogasid teha,» lisas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.