Need nipid aitavad nõudepesumasinat alati õigesti kasutada

Aseta nõud resti vahele, mitte selle peale

Eksperdid ütlevad, et nõudepesumasina restid on mõeldud selleks, et oleks võimalik nõusid masinas hoiustada nii, et need oleksid eraldatud. Selleks, et nõudepesumasinat õigesti laadida, tuleks nõud panna resti küljes olevate pulkade vahele, et nõud pesemise ajal üksteise vastu ei lööks või ümber ei kukuks. Üks levinud viga, mida ikka ja jälle tehakse, on asetada kausid ülespidi ülemisele riiulile. See aga tähendab, et siis lähevad kausid vett täis ja neid tuleb uuesti pesta.